Iniciativa ciudadana para modificar Código Penal

Con una reforma al Código Penal del Estado, se propone que los delitos por actos de corrupción en el servicio público, como peculado, cohecho y enriquecimiento, no prescriban para evitar que los responsables evadan la justicia.Daniel Héctor Saldívar Olvera, alumno de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, entregó al Congreso del Estado la iniciativa ciudadana de reforma al Artículo 175 del Código Penal, que añadiría una fracción al inciso A.Asimismo, se reunió con el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, para explicarle el contenido del documento que pretende garantizar el castigo para los funcionarios corruptos.“El objetivo es que se persigan en cualquier tiempo, porque actualmente el Código Penal marca la prescripción para todos los delitos, incluidos los relacionados con hechos de corrupción”.Debido a ello, pasado un tiempo ya no es posible perseguir a servidores públicos que hayan cometido actos delictivos, aunque se tengan todas las pruebas y se compruebe que los funcionarios cometieron un delito.“No existen las condiciones políticas para perseguir a ciertos funcionarios que cometieron algún delito de corrupción, por la impunidad tan grande que tenemos en nuestro país”, lamentó, al señalar que ejemplo de ello es la megadeuda, porque transcurrió el tiempo y no se puede proceder contra los involucrados, lo que es falta de respeto a la ciudadanía.“Es muy grave la corrupción, la impunidad que existe, queremos que pasado el tiempo se pueda perseguir a estas personas que tanto daño han hecho a Coahuila… buscamos perseguir la justicia que tanto reclama la sociedad”.El Indice Global de Impunidad, indicó, ubica a México como uno de los países más corruptos del mundo.