Iniciativa de AMLO rompería orden constitucional: Guadiana

“La Emergencia Económica ya está definida en la Constitución”, expuso; agregó que su propuesta alterna sería que solamente se tomara la decisión del Ejecutivo en materia presupuestal de salud y solo fuera por esta contingencia sanitaria; de manera que se debería limitar a un artículo transitorio en que se defina que las modificaciones sólo aplican por este año.



“El martes en Saltillo tuvimos reunión con dirigentes empresariales: la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste, Canacintra, Canaco, Canirac, Canacar, la Cámara de la Industria de la Construcción, etcétera, y estamos agregando lo que ellos sugirieron en un punto de acuerdo que lo vamos a subir hoy”.



“Lo tenemos que elaborar pronto porque después de firmar el Tratado México – Canadá – Estados Unidos, debemos coordinarnos con la productividad con esos países en la cadena productiva de las fabricas que están establecidas aquí en México, para no afectar los empleos que están en Estados Unidos, en Alemania, Japón; sobre todo en la industria automotriz y la aeronáutica”, expuso.

Otorgar al Presidente de la República la facultad de decidir sobre el presupuesto federal cuando exista alguna contingencia, sería un rompimiento al orden constitucional y una invasión a la división de poderes, considerórespecto a la modificación de las facultades en el presupuesto, su voto en el Senado será en contra, además de que si ésta prosperara, seguramente “habría amparos”.Reiteró su negativa a que la Cámara de Diputados se convierta en un “gran florero”; ya que añadió “tenemos la obligación de defender primero el Estado de Derecho y a los ciudadanos, independientemente de quién ponga la iniciativa, de esta forma (actual) no la apruebo yo”.En rueda de prensa el político coahuilense indicó que presentará un punto de acuerdo para exhortar al presidente a que se forme un Acuerdo Nacional por la Reactivación Económica en donde se incluya a las cámaras empresariales y sea el Ejecutivo Nacional quien dirija las acciones.Precisó que las cámaras piden este consejo nacional que presida el mismo Presidente de la República, pero en el que estén las cámaras, los sindicatos, los propios diputados y senadores y todos los sectores que tenga que ver con la actividad productiva, incluso a nivel estatal, para que ellos vayan vigilando el plan de reactivación económica después de pasada la pandemia del Covid 19.Respecto de la posibilidad de suspender las obras de infraestructura como el Tren Maya, la construcción del nuevo aeropuerto en la ciudad de México y una nueva refinería, el también empresario indicó que en esto no estaría de acuerdo, pues las obras de infraestructura ayudan a que la economía del país no se paralice y a que siga fluyendo, además de que es una de las más seguras en estos momentos de riesgo a la salud, pues afirmó, los trabajadores laboran a distancia.Por: Esmeralda Sánchez.