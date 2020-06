Iniciativa de Morena ofrece al trabajador ‘se rasque con su propia Afore’: Coparmex

Escuchar Nota

"Es momento de mostrarse realmente solidario, la respuesta no debe ser que el trabajador se rasque con su propia Afore, la respuesta debe ser que el gobierno ponga de su parte y ofrezca a los mexicanos una opción para mantener el empleo", destacó.



Luego de que Morena presentó una iniciativa para que el trabajador pueda acceder a su cuentas de las Administradoras Fondo para el Retiro (Afore) y ocupar esos recursos en el caso de perder su empleo por la pandemia del covid-19, la Confederación Patronal de la República Mexicana (CoparmexEn su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, explicó que"Lo quieren ofrecer como un ingreso mínimo emergente, pero no se trata de un ingreso adicional, sino del uso de una parte de los ahorros propios del trabajador. En pocas palabras, en la presente crisis, el gobierno le ofrece al trabajador que se rasque con su propia Afore", aseveró.En ese sentido, manifestó que es muy importante que el gobierno especifique cómo se van a resarcir estos recursos, "ya que de no ser restituidos, significarán menos fondos para el futuro y vejez del trabajador".De Hoyos resaltó que la iniciativa de Morena es preocupante porque, "de nueva cuenta, el gobierno hace que sea el propio trabajador el que cargue con el mayor peso en la crisis que estamos experimentando".Expuso que no es necesario disponer de los ahorros de los trabajadores que están planeados para su retiro, "en el tablero existen diversas opciones viables con las que el gobierno de México podría proteger el empleo y el ingreso de los mexicanos".En ese sentido, reiteró que una salida para hacerlo,, cuidando sobretodo de quienes menor ingreso perciben".