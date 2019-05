Iniciativa Mérida no continuará: AMLO

El gobierno federal no continuará con el Plan Mérida que plantea la cooperación militar entre México y Estados Unidos y que fue impulsada por las anteriores administraciones, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.“Lo de la iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo. Porque eso no ha funcionado. No queremos cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo. No queremos la llamada iniciativa Mérida”, expuso el mandatario.Explicó que la estrategia del gobierno federal será la de impulsar el desarrollo y el empleo para Centro América y el sureste de México, a fin de desincentivar la migración hacia Estados Unidos.Manifestó que para ello hay recursos ya comprometidos por su administración en la reactivación del empleo en el sureste mexicano y en la promoción de proyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.“La propuesta que estamos haciendo es la del Plan de Desarrollo para el sureste y los países centroamericanos. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productiva y al empleo”, expuso el presidente de la República.La Iniciativa Mérida fue firmada en 2008 entre Estados Unidos, México y países de Centroamérica.Ahora el gobierno mexicano plantea invertir cuatro mil millones de pesos en territorio nacional y cinco mil millones en Centroamérica en lugar de apoyo de equipo militar y de inteligencia.“Pero esa es la salida a la crisis por la migración: la cooperación para el desarrollo. No cooperación militar, no cooperación para el uso de la fuerza, esto tiene que ver más con crear empleos que con tener aviones militares o helicópteros artillados, es otra cosa, es otro enfoque; y ellos ya están entendiendo este planteamiento”, planteó López Obrador.Agregó que continuará apoyando a los migrantes que arribaron en los meses recientes a México y que transitan hacia los Estados Unidos.