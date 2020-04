Iniciativa para prohibir cortar el agua en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ante la pandemia del coronavirus, el Congreso del Estado analizará una iniciativa ciudadana para prohibir el corte de agua potable en los municipios de Coahuila, durante el tiempo que dure la contingencia.



El ingeniero Erick Rodrigo Valdez Rangel propone una iniciativa ciudadana que reforma el Artículo 86 de la Ley de Aguas para establecer que no podrá suspenderse el suministro “a cualquier usuario cuando se trate de contingencias y/o emergencias sanitarias declaradas por las autoridades de salubridad del Estado o Federación”.



Sin embargo, esto no significa que la obligación de realizar el pago del servicio de agua no sea exigible.



Explicó que es obligación del Estado garantizar a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para uso personal y doméstico, que comprende el consumo, saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos, la higiene personal y doméstica.



“Nadie debe verse privado del acceso por no tener capacidad de pagar, en determinadas circunstancias, el acceso a agua potable y servicios de mantenimiento debe ser gratuito, si la persona o la familia no pueden pagar”.



“No es humano y salubre cortar el suministro del vital líquido por adeudo de pagos o mantenimiento… en una contingencia de salud, es un atentado contra los más esenciales derechos de las personas”, apuntó.



Refirió que la semana pasada la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la lucha contra el coronavirus tiene pocas posibilidades de éxito, si no se garantiza el líquido para lavarse las manos.