Iniciativa privada pide continúen obras del Metrobús

Empresarios de Durango y Coahuila coincidieron en la necesidad de darle viabilidad al Metrobús, un proyecto integral de movilidad para la comarca lagunera.Marcos Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, y José Luis Hotema de Santiago, presidente del Clúster Automotriz Laguna, indicaron que la cancelación del proyecto generaría incertidumbre entre los empresarios que tendrían la concesión de estaciones, además frenaría el arribo de inversiones a la región.El pasado 16 de junio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró acerca de la posible cancelación del proyecto en Durango (el gobierno de Coahuila ha declarado que en el estado continúa la obra), no obstante, durante la conferencia matutina de este miércoles abrió la posibilidad de realizar una consulta formal.Marcos Zamarripa explicó a El Economista que para la construcción del Metrobús se hicieron dos proyectos ejecutivos, uno para Coahuila y otro para Durango.El proyecto BRT Zona Metropolitana de La Laguna consta de dos partes. En Coahuila se hicieron los planes ejecutivos derivados del plan integral de movilidad urbana sustentable, con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, con una aportación de 12 millones de pesos.El director del CCI añadió que por otra parte, está el proyecto ejecutivo del sistema integrado de transporte Laguna que corresponde a Durango, al cual se le aportaron 5 millones de pesos del Fondo Metropolitano.La fase uno de la obra consta de 32.5 kilómetros de longitud, 24.8 kilómetros en Coahuila y 7.7 kilómetros en Durango, con la construcción de dos terminales con 29 estaciones intermedias y 525 parabuses, estimación realizada por la empresa Transconsult.El proyecto de Metrobús de La Laguna involucra la conectividad de dos estados, Coahuila y Durango, y cuatro municipios: Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo. Está diseñado para atender diariamente entre 122,000 y 170,000 viajes de lagunenses que, en promedio, representan 40% del total de viajes diarios de la región (350,000), refirieren el Instituto de Recursos Mundiales (WRI México, por su sigla en inglés) y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP).“No se puede tomar a la ligera el desarrollo; la decisión de cancelar el proyecto le resta certeza a la inversión, porque hay estaciones concesionadas a la Iniciativa Privada (IP)”, aseguró Marcos Zamarripa.Agregó que la zona que comprende a Torreón y Matamoros en Coahuila y a Gómez Palacio y Lerdo en Durango merece un sistema moderno, por ello consideró necesario que la consulta sea con expertos.“La posible cancelación del Metrobús en el área de Gómez Palacio y Lerdo en Durango sí es preocupante y se debe analizar a fin de darle viabilidad. En el área de Torreón, Coahuila, este proyecto, que fue un compromiso federal del expresidente Enrique Peña Nieto desde hace más de cuatro años, lleva un avance de 90%”, expresó Hotema de Santiago.Sin embargo, dijo que en la parte que corresponde a Gómez Palacio no se ha realizado el proyecto ejecutivo, que debió iniciar a la par de los trabajos de Torreón.“Esto es atribuible a que no se han puesto de acuerdo el gobierno de Durango y el gremio de transportistas, además de que han pasado dos elecciones en este lapso, lo cual generó un clima político poco propicio para darle continuidad al proyecto de Metrobús que uniría a Coahuila y Durango”, aclaró.Rogelio Ramos, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, comentó que la propuesta de López Obrador de hacer una consulta popular puede ser una oportunidad para rectificar la decisión del domingo pasado de cancelar el Metrobús, pero se debe informar adecuadamente a la población sobre los efectos negativos de ponerle fin a la obra.En tanto, de acuerdo con medios locales, el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, declaró que el presidente de la República no canceló el proyecto de construcción del Metrobús en Durango, sino que sólo lo suspendió para analizarlo.“En realidad del lado de Durango ni siquiera se ha iniciado esta obra”, agregó.Precisó que, en cuanto a las autorizaciones para el Metrobús, no supo qué cantidad se tuvo que destinar a otros rubros porque no arrancó la obra, que en Coahuila registra 85% de avance.Según WRI México e ITD, las implicaciones técnicas que resultarían de la posible cancelación del proyecto del corredor troncal de transporte masivo de La Laguna, conocido como Metrobús, son: retrasar la inversión en movilidad sustentable y generar pérdidas de los recursos públicos y privados invertidos; anular la oferta de un sistema de movilidad metropolitana para el acceso al trabajo y por tanto el desempeño económico de la región, y la desatención de la necesidad de la población lagunense de mejorar el transporte público.