Iniciativas del ‘Pin Parental’, sería un retroceso educativo: PRD

Saltillo, Coah.- Ante los embarazos juveniles, abusos sexuales, infecciones de transmisión sexual y la dificultad para establecer relaciones libres de violencia derivan la respuesta no es poner un “número de identificación personal” o “Pin Parental” para que los padres y madres controlen y, eventualmente, veten información y educación sexual de los hijos.



La diputada federal Verónica Juárez Piña aseguró que la respuesta consiste en crear puentes de comunicación entre las instituciones educativas y las familias para asegurar que niñas y niños reciban la información que eficaz y oportunamente necesitan. La solución no es ocultar información sexual y reproductiva.



“Si además sabemos que una de las minorías sociales más vulnerables ante la falta de educación sexual son las mujeres, entonces, tenemos que la educación sexual no sólo las protege de la posibilidad de violencia y abuso sexual, sino también de embarazos infantiles, juveniles o no deseados”.



El “Pin Parental”, explicó, es una expresión actual para referirse a la contraseña que los padres y madres activan en los aparatos electrónicos, tipo tabletas o teléfonos móviles, para restringir el acceso de los menores de edad a ciertos contenidos que hay en internet, y también se refiere a la facultad de los padres de familia para decidir si los hijos reciben educación sexual y reproductiva en las escuelas.



Consideró sumamente preocupantes las iniciativas sobre “Pin Parental”, que se han presentado en varios congresos locales, ya que pretenden detener el acceso a información y educación sexual para los menores en los planteles.



Las iniciativas plantean que las instituciones educativas informen previamente a madres y padres de familia si sus hijos e hijas estarían recibiendo clases de educación sexual, reproductiva o de género, y que sean ellos quienes decidan si sus menores de edad asistirán o no a estas clases, según consideren si son éticas y morales, refirió la legisladora.



“Esa propuesta es inconstitucional, ya que estipula que las autoridades educativas supediten el contenido de la enseñanza a los padres de familia o tutores legales de los estudiantes y a que cada cual defina qué es ético y moral”.



“Implicaría un grave retroceso en cuanto al interés superior de la niñez y sus derechos al desarrollo pleno, acceso a la información, a una educación de calidad, a la salud sexual y a una vida libre de violencia y discriminación; se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable, por lo que es necesaria la difusión masiva de la importancia que tiene la educación sexual desde las aulas para la infancia y adolescencia nacional”, concluyó.



¡ Alerta !



-30% de los agresores de menores de edad son familiares directos.



-13% adicional son parientes indirectos.



-México ocupa el primer lugar en abuso infantil, con 4 millones 500 mil casos al año.



-Anualmente se registran 366 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.



-Estos embarazos precoces y de alto riesgo son la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años.



-Sus bebés enfrentan un 50% más de mortalidad prenatal o en las primeras semanas de vida.