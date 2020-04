Inició brote en IMSS-Monclova con paciente: Zoé Robledo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El brote de coronavirus que se registró entre personal de un hospital del IMSS de Monclova, Coahuila, inició tras atender a un paciente positivo a Covid-19, reconoció Zoé Robledo, director general del Seguro Social.



Al presentar los resultados de la investigación para conocer las causas del brote, explicó que el 17 de marzo ingresó al área de Urgencias del Hospital General de Zona No. 7 un conductor de un tráiler, de 42 años, con coronavirus.



El paciente permaneció seis días hospitalizado y en ese periodo contagió a dos médicos: un urgenciólogo de 41 años y una anestesióloga de 39, detalló.



A través de un video, indicó que, a su vez, estos médicos contagiaron al doctor Walberto Reyes, de 45 años, quien falleció el 31 de marzo, tras ingresar a terapia intensiva.



Robledo aseguró que del 26 al 31 de marzo tres médicos del hospital dieron positivo al nuevo coronavirus.



Después, indicó, aplicaron pruebas a 26 profesionales más sospechosos por contacto, de los cuales 22 dieron positivo a Covid-19.



A partir de estos hechos, sostuvo, se determinó separar de su cargo al director del hospital hasta que concluyan las investigaciones y se designó como encargado al subdirector médico, el doctor Víctor Manuel Hernández.



Sostuvo que, desde el 1 de abril, el Comando Central del Seguro Social envió de manera urgente a Coahuila a un grupo de alto nivel de varias disciplinas para brindar atención a esta emergencia.



Además, en conjunto con la Secretaría de Salud de Coahuila, han atendido este problema.



Detalló que ya se sanitizó la Torre B de este hospital y se continúa ese proceso en las áreas de la Torre A.



Agregó que se fortalecieron los protocolos y la capacitación del personal de los hospitales de Monclova, Piedras Negras, Ciudad Acuña y de Saltillo.



Y en Monclova, la Iniciativa Privada, en colaboración con el Gobierno municipal, donó un hospital de estructura armable con capacidad de 100 camas para atender a pacientes con coronavirus.



Sostuvo que han fortalecido la compra y distribución de equipo de protección para los profesionales de la salud.



Ya han mandado insumos a Baja California, Veracruz, Coahuila, Puebla, Ciudad de México y Jalisco, afirmó.



Aislan a 31 trabajadores de hospital de Piedras Negras



El director del IMSS informó también que, a partir de que un enfermero de su hospital de Piedras Negras, Coahuila, dio positivo a Covid-19, se decidió aislar a 31 trabajadores que tuvieron contacto directo e indirecto con él, a quienes se da seguimiento.



El enfermero contagiado está aislado en su domicilio y estable.



En este hospital, sostuvo, también se hará un proceso de sanidad y limpieza exhaustiva y de vigilancia epidemiológica en los tres turnos, a fin de monitorear cualquier caso atípico.



En esta unidad médica no se había atendido a pacientes con coronavirus.



Ciudad Acuña



Mientras que en el Hospital de Ciudad Acuña, donde falleció una paciente de 92 años con hipertensión y Covid-19, se fortalecerá la capacitación para el manejo de estos pacientes.



En este hospital no se registran contagios entre el personal.