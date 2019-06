Injustificado precio de aguacate y pollo: Sader

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, señaló que “no hay razón justificada” del incremento de precios del aguacate, pollo y otros productos agroalimentarios.“No sólo es aguacate, se están encareciendo otros productos y no tenemos una justificación”, comentó al término de la conferencia para informar sobre la distribución de fertilizantes en Guerrero.Argumentó que si bien este aumento de los precios se ha atribuido al incremento de los volúmenes de exportación, ésta es una decisión tomada por los propios productores agrícolas.“No lo estamos viendo así, además no tenemos ningún programa detectado de índole sanitario”, comentó Villalobos Arámbula, quien remarcó que el tema también se evalúa con la Secretaría de Economía (SE).De acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el Aguacate Hass lleva varias semanas a la alza en su precio por una reducción de 1.2 por ciento en su producción.Respecto al pollo, indicó que las altas temperaturas han impactado “un poco” en ello e incluso se amplió un cupo de importación -de 300 mil a 355 mil toneladas- para regular el precio de la carne, empero, “no se está consumiendo”.Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), dirigido por Juan Carlos Anaya, el precio de mayoreo del kilo de pierna y muslo se ubicó? en 41.88 pesos y de pechuga de pollo se reportó en 82.25 pesos en la Central de Abastos de la Ciudad de México, lo que significó un aumento de 8.9 por ciento y 16.3 por ciento, respectivamente, durante la semana del 17 al 21 de junio.Villalobos Arámbula recordó que la producción de aguacate se eleva durante los meses de agosto, septiembre y octubre, y confió que esto permita disminuir el precio del también llamado “oro verde”.“Pero insisto no hay explicación de porqué se ha subido tanto el precio”, reiteró el encargado de la política agrícola de México.Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó en días pasados que el precio promedio nacional del aguacate Hass fue de 70.40 pesos por kilogramo.