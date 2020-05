Inmoviliza AHMSA a red de proveedores

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Cerca de 80% de la cadena de proveedores de AHMSA se encuentra paralizado por la falta de pagos por parte de la acerera, por lo que no descartan tomar acciones legales o realizar plantones o bloques como medida de presión.



Ayer, más de 120 empresarios afectados por la falta de pagos se reunieron en privado, convocados por la Unión de Organismos Empresariales, cuyo líder Gerardo Bortoni González dijo que acordaron retomar el diálogo con los directivos de la acería.



Señaló que el primer objetivo es conocer el monto total de la deuda con los agremiados, así como la deuda con el resto de organismos empresariales que mantienen el esquema de financiamiento por facturas.



“Necesitamos un compromiso de pago, no podemos pensar que no pagarán, la gente está solicitando y de alguna manera reclamando su dinero y en algunos casos el pago de intereses”, comentó.



Bortoni González dijo que 80% de los empresarios que acudieron a la reunión ha dejado de prestar servicios a AHMSA, no porque no quieran ‘fiarle’, sino porque simplemente no hay trabajo para ellos.



Aclaró que no solo es exigir el pago, sino buscar que AHMSA eleve sus inventarios para aumentar su producción.



Cuestionado sobre el tipo de medidas de presión, Bertoni Gonzáles comentó que se platicó del tema, pero no es una alternativa definida.



“Existe la posibilidad como cualquier otra, pero quizá no sea la más viable. Buscamos el diálogo, el entendimiento y acuerdos para recuperar los pagos, es la mejor opción; las medidas legales tampoco son viables”, puntualizó.