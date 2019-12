Inmoviliza la Profeco armas de juguete

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que las, por lo que recomendó no regalar este tipo de artículos a los niños.En entrevista con, el titular del organismo, Ricardo Sheffield Padilla, señaló que para la temporada de Reyes Magos las armas nos son regalos recomendados para los niños, ya que promueven la violencia.“No compren juguetes que promuevan la violencia, no necesitamos eso, y si descubren que están vendiendo pistolas o armas que parezcan reales, pasen el reporte porque esas tenemos que ir a inmovilizarlas,”, aseveró.Recomendó a los Reyes Magos que para los regalos de los niños y niñas del país realicen un“Para los Reyes, antes de salir a comprar que verifiquen cual es el precio mínimo y máximo, lo tenemos de todos los productos más vendidos en esta temporada”.El procurador también recomendó que para evitar accidentes en esta temporada es necesario, “verifiquemos que la serie de foquitos navideños sea una que cumple con la Norma Oficial Mexicana y se puede ver en el etiquetado, si no lo tiene no lo cumple, entonces no la uses”.En ese sentido, Sheffield Padilla dijo que para esta temporada están a disposición de los consumidores “en todas las oficinas de Profeco en el teléfono del consumidor,en todo el país, en los nueve principalesy ocho módulos en Ciudad de México, estamos a las órdenes para evitar cualquier abuso”.