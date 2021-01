Innova delincuencia en robo de identidad

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El robo de identidad es un delito que no solo se fortalece, sino que, como si fuera un virus, durante la pandemia ha mutado en innovadoras formas que exigen mantenerse alertas a los usuarios de servicios financieros.



Wolfgang Erhardt, vocero nacional del Buró de Crédito, en entrevista para Despega con Chuchuy, de Tele Saltillo, habló del empleo de redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas y otros mecanismos electrónicos con los que los delincuentes ofrecen productos como créditos “milagro” o se hacen pasar por empresas de paquetería, y consideró que en breve también podrían utilizar el tema de las vacunas Covid para el robo de información personal.



“Por la pandemia, muchas personas con problemas económicos están buscando créditos para aliviar su situación y la gente cae… pero aparte de créditos milagro, estos cuates están migrando a otras promesas vacías, se hacen pasar por empresas de paquetería, te llaman y te dicen que hay un paquete atorado en la aduana, solicitan información personal.



“Ellos van a seguir buscando que les des tu información y si se puede, que les hagas un depósito. Es fácil caer en la tentación… los delincuentes piden créditos en nombre de las víctimas”, dijo Erhardt.



El ejecutivo llamó a la ciudadanía a checar periódicamente el reporte de crédito especial en Buró de Crédito, procedimiento que es gratis una vez cada 12 meses. De encontrar alguna inconsistencia, ingresar una reclamación para corregirlo y/o solicitar el bloqueo de dicha información para que el delincuente no pueda seguir solicitando créditos en nombre de la víctima, que claro, no piensan saldar.



Indicó que el promedio de tiempo que toma concluir con alguna reclamación es de 15 días, aunque depende de lo complejo del procedimiento que se requiera.



Para evitar ser víctima de robo de identidad, recomendó resguardar información física, como es el caso de la credencial de elector, pasaporte, o en el caso de información de etiquetas en cajas de paquetería, recibos de servicios, hay que tacharlos o romperlos. Además, hay que tener mucho cuidado con la información que se comparte por medios electrónicos, hay que utilizar usuarios y contraseñas fuertes para que los delincuentes no puedan ingresar.



Reiteró que el Buró de Crédito no es una lista negra de morosos, sino un listado de personas que tienen un crédito o han contado con un financiamiento, una base de datos que se mantiene en constante crecimiento.



Pese a las complicaciones económicas que se presentaron durante el 2020 y que persisten en el comienzo de este año, “los mexicanos hicieron un esfuerzo para pagar bien, la cartera vencida está muy controlada, los bancos establecieron mecanismos que ayudaron, como aplazamiento de créditos y hasta reestructuras”.