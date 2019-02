Innova educación el Tec de Monterrey con Tec 21

Con el objetivo de potenciar a los alumnos, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) desarrolló el modelo Tec 21, el cual se pondrá en marcha en el próximo ciclo escolar, incluido el Campus Saltillo.De acuerdo con el nuevo sistema, el estudiante elegirá un área para desen-volverse desde un inicio, no una carrera específica. Son seis enfoques entre los cuales podrán seleccionar uno. Cabe destacar que los estudiantes no solo serán evaluados académicamente, sino también en el desarrollo de competencias.Con estos nuevos planes, el Tec de Monterrey le apuesta a convertir a sus alumnos en mejores líderes, con más herramientas para enfrentar los retos y oportunidades del siglo 21.El modelo Tec 21 se basa en cuatro componentes: aprendizaje basado en retos, flexibilidad, profesores inspiradores y la convivencia. Los estudiantes son vinculados con el entorno el 100% del tiempo, con lo que desarrollan experiencias y emprendimiento con sentido humano desde el primer día.Además, la institución mantiene su propuesta de experiencias internacionales, a la que accede más de 50% de los alumnos.Este martes, el ITESM Campus Saltillo abrió sus puertas a los medios de comunicación para mostrar las diversas áreas donde los estudiantes trabajan con sus proyectos en robótica, negocios o deportes, entre otras especialidades. Muchas de estas áreas serán adaptadas al nuevo modelo educativo que arrancará en el próximo ciclo escolar.De acuerdo con Daniel Lozano Casas, director asociado de la Escuela de Negocios del ITESM Campus Saltillo, actualmente la institución cuenta con un índice de empleabilidad de 84%, el mayor en el país, es decir, la mayoría de los egresados cuenta con empleo en un periodo no mayor a los tres meses al concluir sus estudios.Desde que estaba en preparatoria, el saltillense Jorge Alejandro Granados creó PetroSafe, un sistema para el monitoreo de ductos de gasolina, agua y gas, el cual ha seguido desarrollando mediante alianzas estratégicas.Estudiante del segundo semestre de ingeniería industrial en el Tec de Monterrey Campus Saltillo, el joven ha sido ganador del Concurso de Prototipaje Nacional, así como de la beca Emprendedor en el país, por mencionar algunos, con lo que ha logrado obtener recursos para mejorar su proyecto.PetroSafe consiste en un sistema de sensores que sirven para detectar fugas accidentales o provocadas en ductos de diferentes fluidos, con lo que se pueden activar planes de acción y evitar así pérdidas y, sobre todo, posibles afectaciones al medio ambiente.Granados ha logrado alianzas con empresas como Aguas de Saltillo (Agsal), con la que tuvo la posibilidad de verificar su proyecto. Asimismo ha tenido asesoría de ingenieros especializados de Pemex.Destaca también un convenio de colaboración con la empresa Invence, la cual desarrolla la plataforma que permite la operación del sistema PetroSafe.