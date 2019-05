Inolvidable día de motociclistas

El día festivo no lo olvidarán en mucho tiempo 3 motocilistas saltillenses, quienes ayer sufrieron percances de los que afortunadamente salieron bien librados, aunque sus vehículos resultaron con daños de consideración.El primero de los percances ocurrió ayer a las 9:30 horas en el bulevar Eulalio Gutiérrez y cruce con la calle Estaño, cuando Shiomar Yalli Rico Olivo, de 22 años, circulaba al norte en su motocicleta por la lateral de la primera arteria citada.Presuntamente el señalado no hizo el alto correspondiente en el cruce con la calle Estaño y se estrelló contra una camioneta X-Trail, conducida por Dulce María Varillas Gutiérrez, de 61 años.La sexagenaria aseguró que ella tenía la luz verde para incorporarse con dirección hacia el oriente, sin embargo dijo, el joven transitaba a exceso de velocidad y la chocó.El hombre fue auxiliado por paramédicos de Bomberos, quienes los trasladaron al Hospital General para que fuera atendido de diversas lesiones.Y alrededor de las 14:00 horas, un motociclista que esperaba la luz verde del semáforo sufrió diversas lesiones luego de que un conductor lo impactó por alcance ayer en el bulevar Antonio Cárdenas.Los hechos ocurrieron minutos antes de las 14:00 horas a la altura de la colonia Lomas del Refugio, cuando José Luis Reynoso, quien conducía un Toyota se distrajo al volante por querer contestar una llamada en su celular.El conductor no vio que el motociclista se encontraba detenido esperando que el semáforo cambiara a verde por el carril de retorno, así que lo impactó de forma aparatosa.El automóvil resultó destruido de la parte delantera, mientras que el herido cayó de la moto y por fortuna contaba con casco, lo que hizo que no tuviera mayores daños en su salud.José Luis comentó que fue un descuido de su parte, ya que circulaba con dirección de norte a sur y en eso timbró su teléfono celular el cual no encontraba y en el segundo que quitó la vista al frente ocurrió el percance.El lesionado fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria y no requirió traslado a un nosocomio.