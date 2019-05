Inquieta a usuarios que cierren Profeco Saltillo

Ante el inminente presunto cierre de la oficina de Profeco en Saltillo para el próximo 31 de mayo, el encargado del despacho dijo no tener conocimiento oficial y algunos usuarios expresaron su incertidumbre y exigencia de que se solucionen los casos que tienen en trámite.Según Alfredo García Macías, responsable de la oficina local, “no hay nada oficial aún, nosotros continuamos recibiendo lo que son quejas y fijando las fechas de audiencias, sigue todo normal, de hecho ya tenemos audiencias hasta agosto”.Zócalo Saltillo informó este viernes que las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor serán trasladadas a Torreón, con lo que se dejarían en el limbo miles de casos y audiencias. La dependencia ahora se llamaría Oficina Defensora del Consumidor (Odecos).Al respecto, Eduardo Pérez Martínez enganchó un vehículo hace un mes y no le han resuelto. Pagó 16 mil pesos, pero luego le pidieron 8 mil más, supuestamente de una promoción que había vencido. Aunque la mañana de ayer su cita estaba prevista a las 10:00 horas, luego de poco más de 30 minutos no lo habían atendido. Le asignarían su primera audiencia hasta agosto.Por su parte, Laura Nancy Aguirre compró una desbrozadora en Lowe’s que al segundo uso dejó de funcionar. Cuando acudieron ante la empresa, esta argumentó que ella había hecho mal uso. Así, inició el proceso ante Profeco en abril y apenas ayer tendría la primera audiencia, aunque le advirtieron que serían varias citas.En tanto, Alejandra Treviño presentó una queja en contra de un proveedor de pisos y accesorios para baños. Le vendieron una mercancía, le enviaron otra y no le quieren hacer el cambio y apenas inicia con el proceso.El encargado de Profeco Saltillo, Alfredo García Macías, dijo que aún no le ha llegado ninguna información oficial y que por lo pronto seguirán operando de manera normal.“No creo que se cierre (de inmediato). No he recibido informe de oficinas centrales. Es muy difícil que el consumidor de Saltillo se tenga que trasladar hasta Torreón”, dijo.Con respecto a los asuntos contra Naturgy, el funcionario explicó que son mil 500 solicitudes de aclaración, se atendieron 900 y de ellos formalizaron queja hasta ahora 100 casos, a unos 450 se realizaron ajustes y concluyeron el proceso.