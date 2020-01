Inquilino empuja por las escaleras a su casero y lo mata; no quería pagar la renta

Ciudad de México.- Un hombre de la tercera edad murió luego de que un joven lo empujara por las escalaras que dan a la entrada de su departamento. El espeluznante momento fue captado en video por una cámara de vigilancia.



Edgar Moncayo, de 71 años de edad y originario de Ecuador, había acudido a un domicilio del barrio de Queens, en Nueva York, para cobrar una renta atrasada de 200 dólares.



En el video se puede apreciar el momento en que el señor Moncayo intenta ingresar a la propiedad, pero el inquilino lo empuja por las escaleras. La cabeza del casero impacta con fuerza el piso de concreto y no se vuelve a mover.



La víctima fue trasladada a un hospital cercano pero los intentos de resucitarlo fueron en vano. El señor Moncayo fue declarado muerto al mediodía de lunes a causa de un trauma cerebral.







El agresor fue identificado como Alex Garces, de 22 años de edad. El joven fue detenido y enfrenta un cargo por homicidio involuntario. Su familia alega que fue un accidente.



Nicolas Jativa, nieto del señor Moncayo, le señaló al New York Post que su abuelo murió por querer cumplir su responsabilidad de cobrar la renta.



Relató que Alex Garces no tenía más de dos meses de haberse mudado al departamento. El casero redujo la renta de 400 a 200 dólares para facilitarle el pago, pero dejó pasar los días y nunca pagó.



Con información de noticieros.televisa.com