Inquisición en México, qué estaba prohibido y cómo eran los castigos

Escuchar Nota

“Ningún indígena fue sujeto a proceso inquisitorial, ellos estaban exentos de estos juicios”, señaló la historiadora.



“De 1570 a 1739 hubo 230 prohibiciones sobre circulación de obras, pero entre 1740 y 1819 hubo 1788 prohibiciones que tenían que ver con la lectura”, señala un artículo de la revista digital de la UNAM sobre la prohibición y quema de libros; un aspecto que se difundía a través de índices (index, en latín).



Ante este aspecto, Maquívar declaró que “ las ideas siguieron circulando gracias al contrabando de libros que venían de Europa, escondidos entre las telas y otros productos. El cura Miguel Hidalgo llegó a tener muchas obras de la Ilustración que fueron prohibidas”.



existió una institución religiosa que, con el argumento de combatir la herejía y preservar las buenas costumbres, castigó a miles de personas de formas insólitas:mientras otros señalan que existió desde 1184, con el mandato del pontífice Lucio III a los obispos para inspeccionar las diócesis,​Aunque años antes, en 1535, Alfonso Manrique, inquisidor general de España, nombró inquisidor a Juan de Zumárraga, primer obispo de México, lo que no resultó tan bien, pues este religioso mandó a quemar a un nieto de Netzahualcóyotl tras acusarlo de seguir realizando ofrendas a sus dioses. Por esta acción, que marcó a la primera víctima de la Inquisición en el entonces nuevo territorio, Zumárraga fue reprendido, pues se estableció que la institución no podía proceder contra los nuevos católicos indígenas.Durante la conferencia El pecado y las tentaciones en la Nueva España, realizada hace unos años en el Museo Franz Mayer, Consuelo Maquívar, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos (DEH) del INAH, afirmó que la Inquisición sólo juzgaba a españoles, criollos, mestizos y castas (mulatos y negros), luego de recibir denuncias de sus informantes, que provenían tanto de la nobleza como de estratos populares.Herejía, que consistía en negar dogmas de fe; culto a otras religiones, la solicitación (pedir favores sexuales durante la confesión), la hechicería, la blasfemia y proferir públicamente improperios sexuales, eran las prácticas y actitudes que juzgaba el Santo Oficio.reveló Consuelo Maquívar.algo que llevaban a cabo las autoridades civiles porque “la Iglesia católica no podía matar”.Asimismo,Información de Milenio