INSABI no dará servicios gratuitos para IMSS e ISSSTE

Piedras Negras, Coah.- Con la reciente creación del Instituto de Salud para el Bienestar, la Secretaría de Salud informó que para la derechohabiencia tanto de ISSSTE e IMSS no habrá servicios gratuitos, así lo informó Hermilo Rodríguez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.



Manifestó que sin embargo se dio la instrucción de la política de no rechazos a consulta, por tanto personas afiliadas a otra seguridad social podrán ser consultados, sin embargo se cobrará una cantidad que aún desconocen.



“Ahí es la diferencia, no se te va a negar la consulta, yo entiendo que a esa persona sí se le cobra, porque ya tienen derecho al IMSS”.



En este sentido, indicó que será durante la reunión de salud que se tendrá en Saltillo cuando se conozca de manera más concreta el proceso de esta nueva mecánica.



Finalmente, recordó que según lo estipulado por el gobierno federal cualquier persona que presente CURP, Acta de Nacimiento o INE podrá ser atendida de manera gratuita, siempre y cuando no cuente con ninguna seguridad social.



ENTÉRESE

Hospital “Salvador Chavarría” dará servicio gratuito a quien no tenga seguro social o fuera del Seguro Popular