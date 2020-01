Insabi recortará a mil 900 empleados con el cambio del Seguro Popular

"No tenemos definiciones, no sabemos el presupuesto que se va a recibir, no sabemos aún nada porque la Federación no nos ha informado aún nada”, expresó la Secretaria de Salud del estado, Gloria Molina Gamboa.



#Nacional: Seis gobiernos estatales han rechazado la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar por la falta de reglas de operación, que podrán publicarse hasta el mes de junio.



"No se justifica. Si un director de un hospital argumenta que no va a tener medicinas, que no va a tener materiales de curación, no va a tener material de limpieza si no hay cuota de recuperación, que lo diga, porque no tiene por qué faltar ni para la medicina ni para materiales de curación ni para la limpieza”, enfatizó.

Al menoscon la entrada en vigor del, por posibles despidos.En los estados de, las autoridades locales y los propios trabajadores revelaron la incertidumbre en la que se encuentran.En el caso de Oaxaca, aproximadamente 300 personas que formaban parte del entonces Seguro Popular señalan que, como a nivel centralEn Tamaulipas, se contabilizan 220 trabajadores que todavía esperan para conocer si serán recontratados.En Hidalgo, desde el 1 de enero, alrededor deSeñalaron que el 31 de diciembre se les notificó que ya no serían necesarios sus servicios.En Michoacán, las autoridades refirieron que sí prevén despidos con la puesta en marcha del Insabi.La secretaria de Salud,, afirmó que la contratación de personal médico será paulatina de acuerdo al recurso que la Federación destine.En el Estado de México serán finiquitados mil 200 trabajadores del Seguro Popular y solamente 167 de ellos, que son médicos, serán contratados por el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), que los ocupará para reforzar la atención que se da en la entidad.El artículo 77 bis 35 de lay de la, señala: “El Instituto de Salud para el Bienestar es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud”.Indica que para cumplir con su objetivo deSin embargo, el gobernador de Querétaro,, puntualizó que no es obligatorio.Afirmó que su estado no firmó el convenio para el Insabi, porque cuenta con el mejor sistema de salud del país:Los otros estados gobernados por el PAN que no han firmado son Guanajuato, Baja California Sur y Aguascalientes, pero Chihuahua expresó su acuerdo.y Veracruz también cuestionaron la falta de reglas de operación.El Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, entre el jueves y el viernes,que entró en vigor el 2 de enero, y que en algunos servicios superó el 400 por ciento de aumento.Ocho días duró la crisis por el aumento de las cuotas, que fue controlada el miércoles con el anunció que hizo, en entrevista con Imagen Noticias, la directora del Hospital General, Guadalupe Guerrero, de queDesde el jueves los cobros volvieron a la normalidad y se iniciaron los procedimientos de reembolso.Este acto lo agradecieron los usuarios, como el señor José Luis Peña, papá de un joven a quien cada semana se le aplica el. Él cobró su reembolso el viernes, entre gritos de “se hizo justicia”.Para el medio día la caja de devoluciones había reembolsado poco más de, y faltaban más de 30 usuarios aún por cobrar, quienes en su mayoría iban por montos de 700 a dos mil pesos.No hay justificación para que en los hospitales públicos de todos los niveles haya cobro de cuotas de recuperación, pues, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.En rueda de prensa desde Ciudad Juárez, afirmó que los directivos deben plantear al gobierno la falta de recursos, pero no cobrar por dar servicio.Insistió en que, como en países europeos o Canadá.Consideró que no tienen razón quienes señalan que en México el Estado de bienestar no es viable porque no se tiene el nivel económico de Europa.Adelantó que en el sector salud habrá al menos un funcionario de alto nivel que estará encargado de recibir las