Carlos Vela insinúa su adiós del ‘Tri’

Un día después de que el “Tata” Martino anunció que Carlos Vela será uno de los ausentes para la Copa Oro, la estrella del LAFC explicó los motivos para hacerse a un lado, justificando que con él como seleccionado el “Tri” tampoco logró algo relevante.A pesar del gran momento que vive en la MLS, el delantero minimizó lo que puede aportar en la Selección Mexicana e incluso dio a entender que su ausencia será definitiva al imaginarse fuera de Qatar 2022. “Yo ya he tenido mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con la Selección y tampoco pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela, creo que también hay que darle oportunidad a más gente, hay jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial porque yo voy a tener 34 años y tampoco le veo el problema que yo no esté”, expresó el delantero.Por el discurso de Martino, y ahora el de Vela, tal parece que el ciclo del futbolista en Selección Mexicana ya culminó.