Insiste la FMF en convencer al ‘Messi Mexicano’ para integrarlo al Tri

Ciudad de México.- La Selección Mexicana continúa con las pláticas para convencer a Luka Romero de probar las mieles la del combinado tricolorcon un llamado al equipo Sub 17, pero Luis Pérez, entrenador de esta categoría, no se desespera y entiende que ese proceso es cuestión de paciencia.



“Siguen los contactos con él y esto es de paciencia y el chico está enfocado en su equipo para seguir sobresaliendo en el futbol profesional”, dijo en entrevista.



La estrategia de la Federación Mexicana de Futbol con Luka Romero es la misma que se utiliza con otros jugadores que cuentan con la doble nacionalidad, como Diego Abreu (Sub18), Efrain Álvarez (Sub20), Benjamín Galdames (Sub20), entre otros, quienes vinieron por primera vez a México y se encuentran convencidos de representar a este país.



“La idea es que ellos se permitan estar aquí y vean el trato que hay y el proyecto que existe, a lo mejor de lejos no se llega a captar todo esto pero cuando lo ven de cerca cambia el panorama para su desarrollo y ese es el convencimiento, además de las ganas y deseos de vestir la camiseta de la Selección Mexicana”.









Apoyan a ‘europeos’



El estratega nacional de la categoría Sub 17 señaló que a él le gustaría que en México los jóvenes también tuvieran la oportunidad de terminar de desarrollarse fuera de nuestro país, tal y como ocurre con una nutrida camada de chavos estadunidenses, ya en equipos de Europa.



“A mí en lo personal me gusta que los jugadores puedan salir a desarrollarse. En México los jugadores van en un proceso, hay equipos que hoy quieren sacar jugadores de sus fuerzas básicas, y los dos caminos son buenos y dependerá mucho del equipo en el que estén”.