Insistirá CTM en buscar amparos contra la reforma laboral

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) insistirá en la presentación decontra lapese a haber sido rechazados varios de los recursos que promovió. Su dirigente, Carlos Aceves del Olmo, indicó que ahora serán las delegaciones estatales de la CTM las que presentarán amparos por medio de instancias locales.La CTM prepara reuniones con sus integrantes y equipos de abogados en, desde donde se presentará amparos antes juzgados en dichas entidades.“En los distintos estados hay organismos judiciales que les toca esa parte (…) eso es lo que me reportan los abogados. Si hay cuestiones que sean absolutamente indispensables siga adelante, y que la economía no se rompa pero que no afecte la economía de los trabajadores ni los derechos que ya tienen ganados, pues en la política se negocia, pero de momento no, y menos queremos que haya manos externas”, indicó Del Olmo.La semana pasada, el también senador priísta se reunió en Palacio Nacional con el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, con quien dialogó sobre la reforma laboral y los amparos que ha promovido esta central.Después de que varios de los recursos fueron rechazados, Aceves del Olmo recalcó que “en la cuestión judicial nunca se gana todo o se pierde todo, pero nosotros seguimos, porque como creemos que tenemos la razón, nos darán la razón al final”.Aseguró que hay sindicatos enque presumen que fueron ellos quienes crearon las nuevas leyes laboral.El líder cetemista sostuvo, además, que hay condiciones para aumentar los porcentajes que reciben los trabajadores en el reparto de utilidades de cara la próxima revisión de la norma, misma que se debe revisar cada diez años por ley.Subrayó que sectores como el automotriz tienen grandes utilidades muy importantes que deben repartir a los trabajadores, en cambio, sobre las empresas que eluden el pago, dijo que también “puede ser que haya gente (desde el gobierno) que no hace la suficiente presión porque piensa que se van a acabar las fuentes de trabajo”.También, recalcó, hay miles de empresas sin utilidades que están quebradas y 85 por ciento de los trabajadores laboran en empresas pequeñas y medianas, con ingresos menores. En este tipo de fuentes de empleo, buscan que los trabajadores “no se excedan” para que no desaparezcan dichas empresas.