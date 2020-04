Inspectores refuerzan vigilancia en negocios por fase 3

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Por la evolución hacia la Fase 3 de la contingencia por la pandemia del COVID-19, el Cuerpo Multidisciplinario fe Inspector reforzará la vigilancia en algunos negocios, ya que muchos de ellos no podrían seguir operando o necesitarán realizar cambios en su giro.



Así lo señaló el jefe de inspectores, Jesús Gilberto Cruz Castañeda, quien especificó que la mayoría de estos son establecimientos de comida.



“Hemos estado notificando algunos negocios y faltan otros más, son de todos los giros, pero nos estamos concentrando en los giros de comida, tacos mañaneros etc”, detalló.



El funcionario informó que son alrededor de 22 inspectores los que patrullan las zonas comerciales de la ciudad desde las 8:00 am hasta las 4:00 am.



Puntualizó que el municipio no tiene la intención de obtener ingresos a través de multas por el cierre de negocios, eso es lo que se quiere evitar; sin embargo por la gravedad de la situación no se permitirá que nadie incumpla estas disposiciones y por lo tanto habrá sanciones.