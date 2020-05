Inspira la lluvia a Alan Vallejo

Escuchar Nota

Saltillo , Coah.- Con un talento nato y el hambre de comerse al mundo, el cantante y compositor saltillense Alan Vallejo está preparando su nueva producción musical en medio de la terrible cuarentena que todo el mundo está atravesando.



Aún con la falta de trabajo y empleando sus propios recursos este artista ha aprovechado la lucha contra el Covid-19 para explotar su creatividad y componer siete nuevos temas que próximamente podremos encontrar en sus redes sociales y Spotify.



En exclusiva para Zócalo nos cuenta como ha sido este proceso creativo y la vida de un artista ante la emergencia sanitaria que presenta el mundo entero y nos trae vueltos de cabeza:



Alan ¿cómo la has pasado esta cuarentena?



“Muy bien, inspirado… Con ganas de salir y dar lo mejor de mi pese a todo. Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas”.



¿Te ha afectado el Covid-19 en tu vida diaria como cantautor?



“Claro, pero a la vez me ha inspirado y me ha dado una nueva oportunidad de crear… Me ha afectado de forma económica, emocional, me ha hecho cambiar mi forma de ser; ahora creo que soy un hombre más humilde porque volvimos a las épocas donde escasea el trabajo y no creas, hay que apretarse muchísimo el cinturón”.



En plena pandemia y vas a lanzar un EP… ¿Cómo se te ocurrió esto y cuál ha sido el proceso?



“Siempre he pensado en hacer un EP y la cuarentena me dio mucho tiempo de sobra. El proceso ha sido duro y drástico ya que he usado mis propios recursos, hablando de los instrumentos que se ocupan; por ahora no puedo grabar en un estudio, pero hemos improvisado uno en mi departamento y próximamente mandaré el material a un estudio profesional en el que le darán los últimos arreglos a las canciones ya para presentarlas al público”.



Suena algo complicado pero interesante y ¿de qué va el EP? ¿De qué tratan tus nuevos temas?



“El amor y desamor son temas principales así como el perdón e incluso toco el tema de lo que frustran los chismes… de como las habladurías pueden arruinar algo bueno con una persona. Son historias que traduje a canciones”.



El título de tu EP es Se nos Paró la Lluvia’… ¿Eso también tiene una historia?



“Todo el mundo le compone a la luna, yo le compuse a la lluvia porque esta se lleva todo el mal; es una limpieza a la zona en la que el agua cae, así como las lágrimas curan, limpian nuestros ojos y el alma, la lluvia se lleva lo malo, nutre la tierra e imagino que espanta al virus además de que nos permite ser libres a través de la imaginación y la inspiración”.



¿Podrías adelantarnos el nombre de alguno de tus temas y de que va?



“Se nos Paró la Lluvia es, de hecho, el título de uno de los temas, habla de… bueno, creo que es mejor hacerlos esperar un poco y que les entre la curiosidad por buscar algo en mis redes sociales” (Ríe).



¿Ya tiene fecha de estreno este EP?



“Aún no, falta arreglar algunos detalles. Pero pueden estar al pendiente en nuestra página de Facebook oficial donde de hecho transmitimos en vivo seguido dando anuncios y un poco de música para todos nuestros seguidores”



Con entusiasmo, el cantautor invita al público a seguir su música; con más de 10 años de recorrido y empezando por tocar en los camiones de las rutas urbanas, Alan Vallejo se destaca por su perseverancia, creatividad y una voz única en la ciudad que seguro derrite a más de una admiradora.