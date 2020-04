Inspira Oprah canción de rapero

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La cuenta bancaria de la afamada conductora Oprah Winfrey fue la fuente de inspiración del rapero Lil Yachty para componer una canción, según informó la revista Forbes.



El tema lleva el título de Oprah's Bank Account y apareció en las listas Billboard Hot 100 y hace una clara comparación entre una mujer y su fortuna.



“Diamante en bruto, te ves tan bien como la cuenta bancaria de Oprah”, canta Yachty, cuyo nombre completo es Miles Parks McCollum, en la canción que está coescrita por



DaBaby, presenta a Drake y fue producida por Earl on the Beat.



La canción de rap, que ya se encuentra posicionada en el número 74 en la lista Billboard Hot 100 y en el número 23 en la lista de rap, compara a una mujer, dice que no se trata de nadie en particular, con la celebridad multimillonaria, que tiene un patrimonio neto de 2.6 mil millones.



El video musical que lo acompaña llega a tener a Yachty usando una peluca y presentando un programa de entrevistas haciéndose llamar Boprah.







“Estaba tratando de pensar en una nueva forma de decir que una niña era hermosa”, dice Yachty, miembro de la clase Forbes 30 Under 30 de 2017 .



“No sabía exactamente qué tan rica era... Estaba un poco realmente libre; ella es la primera persona que me viene a la mente".



Y Oprah parece no tener ningún problema con eso.



“Me encanta. Me encanta. Lo améeeeee! ¡Sí, lo amo!”, señaló ella.



“No he visto el video... Pero es agradable estar en una canción de Drake sin importar qué, especialmente para su cuenta bancaria, ¡está bien!”.



Recordemos que Oprah Winfrey es una de las conductoras más famosas de Estados Unidos y de las más populares en redes.