Inspiran jeans femeninos a Justin Quiles

Ciudad de México.- Tan fértil se ha mantenido la creatividad de Justin Quiles que no solo ha compuesto canciones para él, sino también para Manuel Turizo, Sech, Rauw Alejandro, Maluma y Karol G.



Sin especificar pormenores, pero sí animado por ciertas colaboraciones que está concretando, el cantante, compositor y productor de pop urbano los mencionó a ellos como invitados en sus próximos proyectos.



“Son las que vienen. Me siento muy bien. Estamos bien, creo que llegó el momento de jugar en las grandes ligas, es como estar en la NBA.



“Para mí, después de haber grabado con Daddy Yankee, ya llegué al top. Para mí es la leyenda de este género, el más duro, eso fue un sueño cumplido”, apuntó.



Al cuestionarse a sí mismo con qué mexicano le gustaría colaborar, dijo: “A mí la canción que me gusta mucho es la de Snoop Dogg con la Banda MS (Qué Maldición). Ojalá se animaran Los Tigres del Norte o Los Ángeles Azules”.



En las últimas semanas, el coautor de Porfa y Cuaderno, de 30 años, platicó que en los últimos meses se ha dedicado, en su residencia de Miami, a componer numerosas piezas.







“Ya me puedo dedicar a la ingeniería de sonido, estoy listo para grabarles a colegas. Aprendí en casa, no puedo ir a un estudio. Me gusta desarrollar nuevos talentos”, comentó Quiles.



Luego de haber pegado con PAM, con Daddy Yankee, la cual llegó al nivel Platino en Estados Unidos y Perú, y Oro en México, Quiles celebra que el público lo tenga presente, tal como lo corroboró al acumular más de 600 millones de reproducciones con DJ No Pare Remix en diversas plataformas, ahora entrega Jeans, producido en el ámbito del reguetón, un midtempo que contó con una letra de su inspiración, explícita.



“Esta es la primera (canción) en la que soy tan directo, me fui más directo, siempre le busco la vuelta. Ni tanto, tanto, con una o dos o tres cositas. Bueno, vivimos una época en que estamos más abiertos a decir las cosas.



“Hay un chorro de barbaridades en otro sentido. Hay canciones viejas que sí eran explícitas. Yo digo ‘tiene un cu… endemoniado’. No hay nada fuera de lo común, hay (letras) más fuertes que esa, podemos decir que ‘si tu novio no te ma… el cu…’, eso sí es directo”, indicó la estrella estadunidense, de ascendencia puertorriqueña y quien acumula más de 11 millones de fans en sus plataformas.