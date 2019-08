Instagram se transforma en un centro comercial

Instagram es ideal para compartir fotos, interactuar con celebridades y descubrir looks de moda, todo lo que Amazon ha luchado por perfeccionar. Las casas de moda, los minoristas y las grandes marcas ven en ello una oportunidad.Hasta hace poco, las marcas han utilizado la plataforma principalmente como una herramienta publicitaria para llegar a los consumidores. Pero Instagram ha realizado una serie de movimientos para convertirse en un centro comercial, obligando a las empresas a adaptar sus estrategias digitales.Aunque Instagram sigue siendo un jugador muy pequeño en el comercio minorista, si la plataforma interrumpe en el mundo de las compras algún día, los vendedores minoristas que quedaron sorprendidos por Amazon hace años quieren estar a la vanguardia esta vez.En marzo, Instagram introdujo una nueva opción de pago que permite a los clientes comprar productos directamente de un puñado de páginas de compañías dentro de su aplicación. Anteriormente, los compradores tenían que abandonar la aplicación cuando encontraron un producto en la aplicación y comprarlo en los sitios web de los minoristas. Según los analistas, eso irritaba a los clientes.Instagram también ha agregado herramientas que permiten a los clientes comprar artículos en sus páginas Historias y Explorar. Y los compradores pueden adquirir looks que Kylie Kenner, Kim Kardashian West y otras celebridades usan en sus cuentas de esta red social directamente a través de sus publicaciones.Es una herramienta útil para que los compradores descubran fácilmente una mezcla curada de ropa de marcas y celebridades, dicen los expertos. Este tipo de caza a menudo puede ser frustrante para los clientes en línea. Esto se debe a que navegar para encontrar ropa es un desafío en Amazon o en los sitios web y aplicaciones de los minoristas, donde los compradores a menudo tienen que desplazarse por docenas de páginas y cientos de productos.“En lo que Internet no ha sido particularmente bueno es en la resolución de descubrimientos y escaparates”, dijo Andrew Lipsman, analista de eMarketer. “ Instagram está comenzando a ayudar a satisfacer esa necesidad de los compradores ” .Los esfuerzos de Instagram para transformarse en un centro comercial han atraído a algunas marcas. Estas compañías ven un mercado sin explotar para vender su mercancía directamente a sus grandes seguidores en la plataforma. Empresas como Adidas dicen que están aprovechando la nueva herramienta al lanzar nuevas zapatillas y ropa en Instagram.“Nuestro consumidor pasa mucho tiempo en Instagram”, dijo Emily Maxey, vicepresidenta de marketing de Adidas. “El consumidor está utilizando Instagram para investigar nuestros productos, conectarse con amigos para obtener recomendaciones sobre nuestros productos y, en última instancia, comprar”.La estrategia de la red social se parece a la popular aplicación de redes sociales WeChat en China, dijo Lipsman. Esta plataforma de mensajería dominante en China ha logrado que los consumidores compren fuera de la aplicación.Comprar fuera de Instagram podría ser un mercado de 10,000 millones de dólares para 2021, según Deutsche Bank, y la plataforma permite a las marcas atraer a los compradores más allá de sus propios sitios web, tiendas físicas y Amazon.Instagram dice que el 80% de los usuarios de la aplicación sigue un negocio. Más de 130 millones de usuarios cada mes hacen clic en las publicaciones de la aplicación para ver las etiquetas de productos de compras.“ Es temprano para comprar en Instagram , pero estamos entusiasmados con esto a largo plazo”, dijo la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, en una llamada de analistas el mes pasado. Facebook es dueño de Instagram.Más de 20 marcas, incluidas Nike, Adidas, Uniqlo, Warby Parker, Outdoor Voices, Prada, Dior y Kylie Cosmetics, están probando una función de pago actualizada con Instagram. Estas compañías esperan que la opción facilite a los clientes la compra a través de la red social y aumente sus ventas fuera de la plataforma.Compañías como Adidas y Burberry también dicen que se están asociando con Instagram para ganar una mayor participación en el futuro de las compras a través de las redes sociales . “Podemos ser los primeros en movernos”, dijo Maria Culp, portavoz de la compañía de ropa deportiva.Instagram no revela la tarifa que se cobra cuando los compradores compran un producto desde su aplicación y las marcas se han quedado calladas sobre sus arreglos financieros.A pesar del optimismo de la red social y sus marcas asociadas, los analistas dicen que existen desafíos para los minoristas que venden a través de la plataforma y dependen demasiado de esta.Es difícil para las empresas obtener ganancias en Instagram, dijo Jason Goldberg, director de comercio de la firma de publicidad Publics. En Instagram, los minoristas venden un artículo a la vez a los clientes, en lugar de intentar que compren una cesta de artículos como lo hacen en sus sitios de comercio electrónico . “No puedes decir ‘Oh, ¿te gustaría calcetines con esos zapatos?’ Si alguien quiere comprar dos cosas, tiene que pasar por caja dos veces”, dijo.Sucharita Kodali, analista de Forrester Research, argumentó que las marcas deben tener cuidado de no depender demasiado de Instagram para las ventas. Esto se debe a que las marcas no tienen tanto control sobre sus clientes en esta plataforma como lo hacen en sus propias tiendas físicas o sitios de comercio electrónico.“Básicamente está entregando parte de su información propietaria más importante a empresas que no tienen compromiso con su privacidad y no respetan la delineación entre sus clientes y los suyos”, dijo.