Instagram ya tiene búsqueda por palabra clave y recomendaciones

Ciudad de México.- ¿Perdiste una excelente publicación que encontraste explorando en Instagram? Los desarrolladores de la aplicación implementaron una herramienta de búsqueda, la cual permite encontrar publicaciones por medio de palabras clave, como lo hacen otras redes sociales como Twitter o Facebook.



La búsqueda solía exigir que las publicaciones contaran con un hashtag específico para encontrarlas o para conocer y explorar sobre un tema en específico. Ahora, los contenidos no tienen por qué estar etiquetados para ser accesibles a personas que no conocen la etiqueta.



La forma de buscar tenía cuatro apartados específicos: Buscar, donde está lo más cercano a tus preferencias o tus búsquedas recientes; Cuentas, Hashtags y Lugares, para buscar específicamente por nombre. La nueva función pretende que los usuarios accedan a nuevos contenidos sin mayor problema.



Por otro lado, implementaron las Guías, las cuales intentarán hacer más fáciles la compra de productos o la búsqueda de sitios de interés y consejos.



¿Cómo es la nueva búsqueda de Instagram?



Según información publicada por el portal The Verge, un portavoz de Instagram comunicó que será un algoritmo el encargado de seleccionar los contenidos de los resultados. Para tales efectos, toma en cuenta el tipo de contenido, subtítulos y la fecha de publicación para encontrar los mejores resultados posibles.



Sin embargo, las búsquedas mediante palabras clave, no admitirán cualquier término para efectuarse, y es que tendrán que encajar dentro de las políticas de la comunidad. Algunas palabras vetadas de la búsqueda en la plataforma serán "Qanon, Vacunas, Trump o Biden".



Esta medida sólamente se implementó en lugares de habla anglosajona, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Irlanda, por el momento, la búsqueda sigue siendo igual en México; sin embargo, la exploración sí se ha mejorado en México mediante las Guías de búsqueda.



Guías de búsqueda



Asimismo, la red social anunció la disponibilidad de Guías, las cuales buscan hacer más sencillo encontrar, elegir y compartir lugares, productos y publicaciones.



Esta medida se implementó a nivel global y sirven para que la gente se conecte de mejor forma con las cosas que le interesan, como productos que comprar en la recientemente implementada tienda.



Las Guías, también, se pueden compartir en las stories y y en el feed, de modo que sean más interactivas con la comunidad. Puedes acceder a ellas desde tu perfil, en el signo de más (+) y en la última opción: Guía.



Ahí, puedes encontrar recomendaciones hechas por otros usuarios, conocedores. Por ejemplo, si quieres buscar labiales, puedes acceder a guías y ver qué marca es mejor o qué colores recomienda la comunidad.



