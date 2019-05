Instala sheriff máquina de rayos x

El departamento del sheriff ha instalado la máquina de rayos x que adquirió para detectar drogas, que los reos hayan ocultado dentro de su cuerpo u objetos de metal peligrosos.Es un aparato valuado en 118 mil dólares que ya está funcionando en el acceso al área de detenidos.La compra de esta máquina no afectará al pagador de impuestos, ya que se cubrirá con lo que se cobra por servicios a los reos, dijo el sheriff Tom Schmerber.Añadió que tiene garantía de por vida y no hay otra igual en toda esta región.El sheriff señaló que la máquina la facilitará a otras agencias de ley cuando la requieran.Respecto al posible daño que la máquina le cause a las personas, dijo que en un año puede ser utilizada 167 veces en un solo individuo.'De hecho, son mas dañinos los rayos del sol, finalizó el sheriff.