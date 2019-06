Instalan 99.2% de casillas electorales en Baja California

El consejero presidente del del Instituto Electoral Estatal de Baja California (IEEBC), Clemente Ramos Mendoza, informó que hasta las 12:00 horas de este domingo, se instaló el 99.2 por ciento por ciento de las casillas electorales.Por otra parte, relató que el robo de las mil se dio ayer por la noche, cuando la casa de la presidenta de casilla donde se resguardaban las boletas sufrió un robo. Esta mañana, el material electoral fue encontrado en un lote baldío en las inmediaciones de la vivienda de la mujer.Comentó que están a la espera que las autoridades ministeriales levanten el acta de lo sucedido y les entreguen las boletas para instalar la casilla."Una vez que nos los entreguen, tenemos que verificar que estén todas las boletas, que no estén inutilizadas, en qué condiciones está el paquete y si todo está bien tendremos que considerar la instalación de la casilla y la tenemos que hacer antes de las 12 del día", dijo.Hasta el momento, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no ha liberado el paquete electoral, por lo que no se puede instalar la casilla.Asimismo, reportó que tampoco se ha instalado la casilla 1805 en el distrito 13 en Tijuana, ya que la presidenta de casilla no se ha reportado, por lo que presentaron una denuncia en su contra para catear su domicilio.En cuanto a la denuncia que hizo el Partido del Trabajo sobre un comentario del secretario general de Gobierno sobre el robo de boletas, afirmó que ese comentario lo hizo un funcionario del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que ya se le hizo el exhortó a esta persona para abstenerse de dar esa información, pues la única autoridad para darla es el órgano local.No obstante, el representante del Partido del Trabajo (PT), Francisco Javier Tenorio Anduja, afirmó que posee un video donde se percibe que el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, sí opinó respecto a este tema, por lo que el consejero presidente le pidió que se los proporcionara para evaluarlo.