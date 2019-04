Instalan buzones para depositar permisos

Un total de siete buzones en los cuales se podrán depositar los permisos tipo I-94 que ya presentan vencimiento, fueron instalados en las casetas de cobro del Sistema Municipal de los Puentes Internacionales en Eagle Pass, ello como parte de las estrategias implementadas por la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en esta ciudad, con las que se busca agilizar el tráfico de vehículos y peatones en dicho cruces federales.Paúl Del Rincón, director de la mencionada oficina federal en el puerto de entrada de Eagle Pass, anunció que a partir de este jueves las personas podrán depositar los documentos vencidos en dichos buzones que se instalaron en cada una de las casetas de cobro para los automovilistas y peatones que viajarán hacia Piedras Negras.“Es un trabajo que estamos haciendo con el Departamento del Sistema de Puentes, ellos nos han permitido instalar estas cajas donde las personas van a poder depositar el permiso I-94, ya no es necesario que las personas entren hasta nuestras oficinas y entreguen este documento o se entrevisten con un oficial, solo lo depositan y es todo”, explicó.Del Rincón señaló que esto se realiza con la finalidad de evitar que las personas tengan que hacer fila y cruzar los puentes internacionales, únicamente par hacer entrega del documento y resaltó que gracias a la tecnología, es preciso conocer el movimiento de las personas, es decir, su entrada y salida a los Estados Unidos, razón por la que ya no se verifica que el permiso sea entregado por la persona que lo tramitó.“Nuestros sistemas de computadora nos permiten revisar si la persona se quedó en los Estados Unidos más tiempo del que se le permitió o si no ha cruzado hacia este país en mucho tiempo, el oficial se va a dar cuenta se va a dar cuenta al verificar la información”, informó.