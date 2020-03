Instalan plan contra coronavirus en PN

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Cumpliendo con la principal instrucción del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, de tomar acciones preventivas capacitando en primera instancia al recurso humano, adaptar salas de espera y como primera atención a través del 911, el doctor Roberto Bernal puso en marcha el Plan Estatal de Atención al Covid-19 con los presidentes municipales de la Región Carbonífera, Norte y Cinco Manantiales.



Roberto Bernal indicó a directivos de las instituciones de salud, dirigentes de cámaras empresariales como Consejo de Industria Maquiladora de Exportación, Cámara de Comercio, industriales, autoridades educativas y presidentes municipales, de la importancia de aplicar los protocolos de seguridad de salud para evitar que se presenten más casos de este virus, que se tiene uno en el estado, propiamente en Torreón.



Los objetivos principales es brindar una atención oportuna y apropiada con procedimientos estandarizados, registrar y dar seguimiento a pacientes sospechosos, así como disminuir los riesgos de contagio con el lavado de manos constante, gel antibacterial, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, no saludar de mano ni de beso o abrazo a personas que traen gripe y consumir frutas y verduras.



Mencionó que el Covid-19 no está provocando muertes como se afirma en otros estados, las muertes que se han registrado en algunas partes son de personas en edad avanzada de 80 años y que su sistema inmunológico ya no les responde.



Las personas que se sientan enfermas deben llamar al 911 para acudir a revisarlos, que digan sus síntomas, así como el único autorizado para afirmar que es un caso de coronavirus es el laboratorio estatal de la Secretaria de Salud y el Instituto Nacional de Diagnósticos y Biológicos, nadie mas está autorizado para indicar si es coronavirus.



El titular de Salud en Coahuila dijo que la joven de Torreón está atendida y aislada lo mismo que su familia, personal que trabaja con ellos y hasta el novio, además de los contactos que vinieron con ella, una es de Chiapas que dio positivo al covid-19 y otra mas de la ciudad de México que no sufre los síntomas.



Exhortó a la comunidad del norte y carbonífera no caer en pánico esta enfermedad no es mortal comprada con la influenza y otros brotes es uno de los virus mas benignos.