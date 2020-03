Instan a quedarse en casa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Artistas lanzaron un llamado a través de redes sociales para que los mexicanos permanezcan en sus casas para aplanar la curva de contagios de Covid-19.



Los videos en los que comparten sus mensajes fueron compartidos por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).



Horacio Franco, flautista y director de Cappella Barroca de México, quien dio positivo por Covid-19, destacó la importancia de mantener la sana distancia.



“Los únicos que podemos detener el virus somos nosotros, es importante que guardemos la sana distancia, es importante que nos protejamos a nosotros mismos”, expresó.



Greta Elizondo, solista de la Compañía Nacional de Danza, invitó a aprovechar este tiempo.



“Sé que a veces puede ser difícil porque nos entra la desesperación y la ansiedad, pero esta es la manera en la que todos podemos estar a salvo”, expuso en un video difundido en redes sociales. “Usemos este tiempo para reflexionar y para crear arte de mil y un formas”, agregó.



La bailarina Irina Marcano, integrante de la Compañía Nacional de Danza, también se sumó.



“Yo les quiero pedir que si no tienen razón para salir de su casa, no lo hagan. Va a ser la mejor solución para la situación que vivimos ahora”, dijo.



La cantante y actriz Regina Orozco señaló que hay personas que se toman el periodo como vacaciones, ante ello, reiteró el llamado a no salir de paseo.



“No salgan de sus casas a menos que tengan que ir a trabajar a conseguir el sustento de sus hijos, de su familia”, recomendó. “Esto es en serio, esto es algo real, por favor, quédate en casa porque amas a México y te amas y amas a tu familia”.



Ludwig Carrasco, director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, invitó a hablar en familia.