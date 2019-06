Instan al COI a liderar lucha a favor del clima

Ciudad de México.- El Comité Olímpico Internacional (COI) debería asumir un rol de liderazgo en la lucha contra el cambio climático, incluso los atletas pudieran ser “mensajeros” de las políticas contra la crisis, recomendó la analista costarricense Christiana Figueres.La secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (VCMNUCC) de 2010 a 2016 advirtió asimismo sobre los riesgos de eventos deportivos importantes en caso de que no se tomen medidas contra la emergencia climática.Invitada a la sesión del COI en su sede en Lausana, en Suiza, Figueres dijo que la crisis climática puede cambiar tanto la forma de hacer deporte como la de organizar y disputar los Juegos Olímpicos, reportó un portal web dedicado a informaciones sobre los Juegos Olímpicos, de la Commonwealth y Paralímpicos.La falta de nieve, el aumento de las temperaturas, las olas de calor, la contaminación del aire y del agua, son algunas de las consecuencias de la crisis climática que Figueres ennumeró como factores que afectan el rendimiento de los deportistas.Destacó que los atletas necesitan aire limpio para entrenar y competir, y que cuando hay una alerta por contaminación, una de las primeras recomendaciones es no hacer actividad física al aire libre, de acuerdo con el portal Inside the games.“Si queremos juegos en condiciones sostenibles, tenemos que abordar el cambio climático. Esto afectará a las ciudades anfitrionas, ¿te imaginas la reducción de nieve?”, señaló y añadió que “para los juegos de verano, piensa en el calor que los atletas tendrían que soportar".Figueres, quien influyó en las negociaciones que llevaron a la firma del Acuerdo de París de 2015, animó al COI a aprovechar su privilegiada posición para luchar contra la crisis climática, al destacar su estrategia de sostenibilidad y sus esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.Dijo que son muchas las herramientas que el Comité puede emplear para afrontar la crisis, ya que como institución tiene la “responsabilidad de cuidar la salud de los deportistas”.“Tenemos una emergencia climática, de biodiversidad y una emergencia oceánica. Al abordar una, puedes tener efectos duraderos en las demás, y para eso el COI tiene uno de los micrófonos más privilegiados del mundo. Esta es una gran oportunidad para asumir un papel de liderazgo en algo que es urgente”, apuntó.La antropóloga y economista reconoció también el compromiso del Comité organizador de entregar olimpiadas verdes para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2022 en Beijing.Los Comités Organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Beijing 2022 y París 2024 se han adherido a la Iniciativa de Deportes para la Acción Climática de la CMNUCC.