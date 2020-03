Instruyen a maestros sobre virus Covid-19

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- La Jurisdicción Sanitaria 03 aprovechará que hoy maestros y directivos de los cinco municipios de la Región Carbonífera se reunirán en los consejos técnicos, para capacitarlos y hacerles entrega de 24 mil panfletos informativos referente a la prevención del coronavirus, mismos que serán distribuidos a la población estudiantil.



David Alejandro Mussi Garza, titular del sector salud en esta cuenca, las pláticas estarán enfocados a los cuidados preventivos como el cuidado de manos, el uso de cubrebocas, el estornudo cortés, evitar el saludo de manos, por mencionar algunos, así como los protocolos emergentes en caso de presentarse un caso a futuro.



“Para ello también se repartirán 24 mil panfletos que informan acerca de la prevención del coronavirus, los cuales serán distribuidos a los alumnos, padres de familia y maestros”, dijo el entrevistado.



Trascendió que hasta el momento la situación se encuentra en la normalidad y que aún no hay indicaciones aquí en México la suspensión de clases, suspensión de labores, como de suspensión de métodos masivos.



En ese mismo tema, la Secretaría de Salud continúa dando la indicación de que se revise sobre los síntomas respiratorios en los hijos para que no los envíen a la escuela y llevarlos a consultar, una vez que se le haya hecho la clasificación, para evitar contactos de esta sintomatología en hospitales.



“Existen filtros instalados en el exterior de hospitales para evitar un contagio al interior del nosocomio, se les hace al paciente estudios, se indaga si ha viajado o tenido contacto con un paciente confirmado, caso contrario se le pedirá que se le dé la consulta normal, es importante no saturar los hospitales, acudir con menos acompañantes para no ponerlos en riesgo”, agregó el servidor público.