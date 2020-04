Insumos de China cubrirán 100% necesidades: Salud

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que los insumos procedentes China cubrirán al 100 por ciento las necesidades de protección personal de las unidades de salud.



En conferencia de prensa, destacó que la mayoría son cubrebocas N95, así como gorros y googles.



No obstante, no quiso abundar más porque, dijo, la Secretaría de Relaciones Exteriores difundirá más tarde un comunicado.



Respecto a prototipos de ventiladores creados por alumnos del Instituto Poltécnico Nacional, López-Gatell indicó que se han evaluado múltiples prototipos.



Señaló que no todas las propuestas son realistas, ya que se requiere los más altos estándares.



El primer vuelo con insumos médicos para hacer frente a la pandemia del Covid-19 en México despegó este martes de Shanghái, China.



El avión llamado Misionero de Paz de Aeroméxico carga con un millón de cubrebocas y 800 mil guantes, según reportes.



Se espera que el vuelo, acompañado por la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, arribe a la Ciudad de México este miércoles.