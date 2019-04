Intacto, altar de la Guadalupana en incendio de Notre Dame

El incendio registrado ayer en la catedral de Notre Dame, no sólo representa una perdida cultural sino una gran pérdida para la comunidad católica, afirmó el Padre José de Jesús Aguilar Valdés.En entrevista con Wendy Roa en la Primera emisión de Imagen Radio, el Subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México dijo que “hay que recordar que las Catedrales no sólo son un homenaje a Dios por lo cual están llenas de arte en todos los sentidos, en los textiles, en las pinturas, en las esculturas, en los espacios arquitectónicos. Sino que también son el lugar donde se reúne la comunidad para celebrar la fe. De tal manera que un incendio de este tipo no solamente afecta a la parte artística, sino que también daña profundamente a una comunidad que ha tenido cientos de años de reunirse en este lugar”, expresó.El Padre José de Jesús Aguilar también aclaró que afortunadamente el altar dedicado a la Virgen de Guadalupe en la Catedral de Notre Dame no resultó dañado, además de que otras reliquias fueron salvadas gracias a la gran altura de la Catedral:"Se hace la presencia de México con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Una imagen bellísima en una de las capillas más visitadas de Notre Dame. Una capilla del lado izquierdo que afortunadamente se ha salvado, porque el fuego dañó particularmente toda la techumbre y el calor del fuego pues lamentablemente daña los vitrales. La gran altura de las Catedrales góticas impide que el fuego llegue fácilmente a las partes bajas, que es donde se encuentran las pinturas, las esculturas”, aseveró.