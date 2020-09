Integra Saltillo Soccer a Walter Ayoví

Escuchar Nota

“Los mundiales me sirvieron de experiencia para todo esto que se está viviendo dentro del futbol, estoy en un club donde hay que tratar de sacarlo adelante y este reto es bastante importante y espero asumirlo de esa manera, tenemos un buen cuerpo técnico y un plantel bastante competitivo”, indicó.

Retomar a un equipo con historia y arraigo en la capital coahuilense, esa es la visión del ecuatorianoun equipo que estuvo al borde de la desaparición y que hoy se renueva con la presencia de un internacional multicampeón con los Rayados de Monterrey.En charla exclusiva para Zócalo Saltillo, el dos veces mundialista con Ecuador dejó en claro que, ante el, es necesario que el futbol tome la misma relevancia, confiando en la decisión que tomó al emprender por primera vez laen una escuadra del balompié mexicano.“Vinimos en varias ocasiones a, me hablaron de que anteriormente el equipo estabay creo que el crecimiento de la ciudad se ve muy bien, se necesita que el equipo retome el futbol y por eso se armó un bonito proyecto, quiero seguir canalizado en el futbol y no dudé en el primer momento en el que me hablaron”, declaró., cinco veces campeón con Rayados, dos veces mundialista en Corea-Japón 2002 y Brasil 2014, cinco Copas América, y demás logros, Walter Ayovípara hacer trascender a un joven plantel que luce renovado para encarar la Liga TDP y pelear por el ascenso a la Liga Premier Serie A.Su relación con losserá clave en cuanto a su aporte como directivo de la “SS”; inclusive ya se iniciaron conversaciones para establecer un vínculo que permita, lo que abre una puerta para que jugadores saltillenses pasen a las básicas de la Pandilla.“Esa es la idea, ya he tenido una primera conversación con la gente de Rayados y ellos están de acuerdo, esperemos primero que cada uno de los jugadores deslumbre, que vaya sacando su potencial y sí son jugadores que llamen la atención podrán ir, podrán venir jugadores de ellos con nosotros, la idea es que”, recalcó.