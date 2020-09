Integrantes de Copacos denuncian a Mauricio Tabe

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria (Copacos) de la alcaldía Miguel Hidalgo acudieron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a interponer una denuncia en contra del diputado local, Mauricio Tabe Echartea.



La denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especial de Servidores Públicos acusa al legislador local de difundir propaganda en nombre de los miembros de la Comisión sin su autorización, con lo que violaría la ley electoral.



En la querella, los inconformes señalaron: “Su proceder viola la Constitución y Ley Electoral, al distribuir propaganda en el que no sólo utiliza la figura de estos órganos de representación para su beneficio, sino que, además, difunde información falsa, pues aún el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no ha validado esa figura”.



Los volantes con propaganda, según la denuncia, fueron distribuidos el pasado fin de semana en colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo como 16 de septiembre, 1 de mayo, Agricultura, Ahuehuetes, Anáhuac, Ampliación Daniel Garza, Ampliación Granada, Ampliación Torre Blanca y Anáhuac II Sección, entre otras.



Firmantes de la denuncia acusaron al coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) de difundir la propaganda “vinculando en ella a los Comités de Participación Ciudadana (Copacos)”, cuando esta figura todavía no es aprobada por el Instituto electoral de la Ciudad de México (IECM).



De acuerdo con el IECM, las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS) representan ante las autoridades a las y los vecinos de cada colonia, barrio y pueblo originario de la Ciudad de México.



Con información de Excélsior