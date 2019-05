Integrantes de Cártel mandan amenazas en Veracruz

Este miércoles, en redes sociales, circuló un video donde presuntos integrantes de Los Zetas lanzan un contundente mensaje a los vendedores de droga y pobladores de Poza Rica, Veracruz.En la grabación, varios sujetos encapuchados amenazan a quienes venden droga para que se “alineen” y estén a raya. Asimismo, afirman que ellos nunca se han ido, sólo se estaban “reagrupando”."A todo el pueblo de Poza Rica, se les hace la siguiente petición: que dejen de apoyar a la contra. Nunca nos hemos ido de la plaza: sólo nos hemos estamos reagrupando. Somos Los Zetas, pura guardia vieja”, comienza el video.Asimismo, los supuestos integrantes del cártel advierten que se desharán de quien no haga caso a su petición de no vender droga."Todo aquel que no responda a nuestra llamada, se convertirá en uno de nuestros objetivos y será eliminado”, añaden.