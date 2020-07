Integrarán Consejo General del IEC con paridad de género

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En Coahuila se reformarán diversas leyes para integrar el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila con paridad de género y prohibir usar propaganda que contenga expresiones que discriminen a las personas o constituyan violencia política contra las mujeres.



Se obliga a los aspirantes a candidaturas independientes a no ejercer violencia política contra las mujeres o recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos, instituciones públicas o privadas.



Si la violencia proviene de los mismos partidos, serían sancionados con la reducción de hasta el 50% del financiamiento público por determinado tiempo y, según la gravedad, con la cancelación del registro como partido político estatal o la cancelación de la inscripción del registro, si es partido nacional.



Si la conducta es reiterada por lo menos una ocasión, se suspenderá el uso de prerrogativas asignadas a la persona agresora, y la suspensión del cargo partidista.



Esto, mediante adiciones a la Constitución de Coahuila, el Código Electoral y la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana, a propuesta del PRI, PAN y UDC.



Así, se incluye la violencia política contra la mujer en razón de género y violatoria de los derechos político-electorales, con medidas cautelares y medidas de reparación, como indemnizar a la víctima y disculpa pública, así como la restitución en el cargo al que fue obligada a renunciar.



También aplicará la suspensión del cargo partidista de la persona agresora y el uso de las prerrogativas asignadas a ella;



Se propone como requisito para ocupar la gubernatura, diputaciones o puesto en los ayuntamientos, no haber sido condenado por delito de violencia política contra las mujeres por razón de género.



En el IEC se creará la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación y se introduce la alternancia de género en la integración de las magistraturas del Tribunal Electoral de Coahuila, el cual se integrará por 3 magistradas o magistrados, alternando el género mayoritario.



Se introduce un lenguaje incluyente en el Código Electoral, al cambiar palabras que designaban ambos géneros, pero que su construcción estaba enfocada en el género masculino, por palabras que engloban ambos géneros.



Por ejemplo, se cambia la palabra ciudadanos por ciudadanía, candidatos y candidato por ciudadanía, magistrados por magistraturas, gobernador por gubernatura, regidores y síndicos por regidurías y sindicaturas, para eliminar la preeminencia del género masculino.



Además, se permitirá la propaganda gubernamental en precampañas locales, lo que por ahora prohíbe el Código Electoral, para ajustarse a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.