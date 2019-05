Intel, Qualcomm y Broadcom congelan suministros para Huawei

Las principales empresas estadounidenses, desde fabricantes de chips hasta Google, han congelado el suministro de software y componentes esenciales para Huawei, cumpliendo con la represión de la administración de Trump que amenaza con ahogar a la compañía de tecnología más grande de China.Los fabricantes de chips, incluidos Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom les han dicho a sus empleados que no suministrarán a Huawei hasta nuevo aviso, según personas familiarizadas con sus acciones.Y Google, de Alphabet, cortó el suministro de hardware y algunos servicios de software para el gigante chino, dijo otra persona familiar, que pidió no ser identificada para discutir asuntos privados.Los movimientos, que se habían anticipado, paralizaron al proveedor más grande del mundo de equipos de redes y al proveedor No. 2 de teléfonos inteligentes.El viernes, la administración de Trump puso en una lista negra a Huawei, a la que acusa de ayudar a Beijing en el espionaje, y amenazó con interrumpir el software y los semiconductores de Estados Unidos que necesita para fabricar sus productos. Bloquear la venta a Huawei de componentes críticos también podría interrumpir los negocios de los gigantes de chips estadounidenses como Micron Technology y retrasar el despliegue de las redes inalámbricas 5G críticas en todo el mundo, incluso en China.A su vez, esto podría perjudicar a las empresas estadounidenses que dependen cada vez más de la segunda mayor economía del mundo para el crecimiento.Si se implementa por completo, la acción de administración de Trump podría tener un efecto domino en la industria global de semiconductores. Intel es el principal proveedor de chips de servidor para la empresa china. Qualcomm le proporciona procesadores y módems para muchos de sus teléfonos inteligentes, Xilinx vende chips programables utilizados en redes y Broadcom es un proveedor de chips de conmutación, otro componente clave en algunos tipos de redes. maquinaria. Representantes de los fabricantes de chips declinaron hacer comentarios.Huawei "depende en gran medida de los productos de semiconductores de Estados Unidos y quedaría gravemente paralizado sin el suministro de componentes clave de Estados Unidos", dijo Ryan Koontz, analista de Rosenblatt Securities. La prohibición de EU "puede hacer que China retrase su red de 5G hasta que la prohibición sea levantado, teniendo un impacto en muchos proveedores de componentes globales ".Para estar seguros, se dice que Huawei ha almacenado suficientes chips y otros componentes vitales para mantener su negocio en funcionamiento durante al menos tres meses. Se ha estado preparando para tal eventualidad desde mediados del 2018, acumulando componentes mientras diseñaba sus propios chips, dijeron personas familiarizadas con el tema. Pero sus ejecutivos creen que su compañía se ha convertido en una moneda de cambio en las negociaciones comerciales en curso entre China y Estados Unidos, y que podrán reanudar la compra a proveedores estadounidenses si se llega a un acuerdo comercial, dijeron.Es probable que los movimientos de las compañías estadounidenses aumenten las tensiones entre Washington y Beijing, lo que aumenta los temores de que el objetivo del presidente Donald Trump es contener a China, lo que desencadenó una prolongada guerra fría entre las economías más grandes del mundo.Además de una lucha comercial que ha sacudido los mercados globales durante meses, los Estados Unidos han presionado a los aliados y enemigos para que eviten usar Huawei para las redes 5G que formarán la columna vertebral de la economía moderna."El escenario extremo de la falla de la unidad de la red de telecomunicaciones de Huawei retrasaría a China muchos años e incluso podría ser visto como un acto de guerra por parte de China", escribió Koontz. "Tal fracaso tendría implicaciones masivas en el mercado global de telecomunicaciones".La represión estadounidense también asesta un golpe directo a la división de dispositivos móviles de rápido crecimiento de Huawei. Huawei solo podrá acceder a la versión pública del sistema operativo móvil Android de Google , el software para teléfonos inteligentes más popular del mundo. No podrá ofrecer aplicaciones y servicios propietarios de Mapas y buscar en Gmail, dijo la persona que solicitó el anonimato hablando sobre un asunto privado. Eso reducirá severamente la venta de teléfonos inteligentes de Huawei en el extranjero.Huawei, la marca de teléfonos inteligentes más grande del mundo después de Samsung, fue uno de los pocos socios de hardware globales seleccionados para recibir acceso temprano al último software y funciones de Android de Google. Fuera de China, esos lazos son fundamentales para que el gigante de las búsquedas extienda sus aplicaciones de consumo y refuerce su negocio de anuncios para móviles.La compañía china seguirá teniendo acceso a las actualizaciones de aplicaciones y seguridad que vienen con la versión de código abierto de Android. Reuters informó de los movimientos anteriores. "Estamos cumpliendo con el pedido y revisando las implicaciones", dijo un representante de Google, sin dar más detalles.Por: BLOOMBERG / IAN KING , MARK BERGEN Y BEN BRODY