Intensa jornada en el campo 2

El campo número dos del parque El Fifí se encuentra listo para ser escenario de 11 emocionantes partidos el día de hoy, todo esto dentro de las acciones de la jornada número ocho en las categorías Yemitas, Pollitos, Infantil Menor, Infantil Mayor y Juvenil A de la Liga Municipal de Futbol El Fifí que preside Rosy Sifuentes.En cada una de estas categorías el nivel de juego ha ido incrementando con el paso de las jornadas, y donde mejor se está jugando es en la categoría Juvenil A, ya que hay varios equipos con un tremendo potencial como lo son Halcones, Independiente, Jaropamex Kids, el Inter AC y algunos otros que juegan muy bien al futbol.Uno de los juegos que luce más atractivo para este día es el que estarán protagonizando en punto de las 5:00 de la tarde los equipos de La 28 y Brasil, dos equipos con una larga trayectoria en esta liga, que si bien no han tenido el mejor de los rendimientos hasta el momento, cuentan con buenos jugadores y en cualquier momento pueden despertar.10:00 Tigres Jr. Vs. Shaday11:00 Santos Vs. Fifí Champions12:00 Fundadores Vs. Santos13:00 San Carlos Vs. Independiente14:00 Halcones Vs. Jaropamex Kids15:00 Acuña Vs. Mini Tigres16:00 Del Río Vs. Esparta Jr.17:00 La 28 Vs. Brasil18:00 Inter AC Vs. Paraíso19:00 Cuervitos Vs. Mini Seven19:30 Seven Vs. Mini Pollitos