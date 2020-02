Intenta MARS ofrecer certeza a carboneros

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La espera se ha prolongado, y aunque existe la promesa del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de recibir al gobernador Miguel Ángel Riquelme y una comitiva de productores, la paciencia de estos últimos se ha agotado.



Desde el 4 de febrero, el Gobernador recibió una llamada de Bartlett Díaz, quien le aseguró que esa semana los recibiría, pero esta reunión se ha ido postergando.



El Mandatario estatal dijo que aún están en espera de que se concrete dicha reunión, pero de no ser así, podrían solicitar audiencia directamente al Ejecutivo federal.



“En el tema del carbón estamos esperando todavía la cita, ayer todavía me comuniqué con Manuel Bartlett, él me aseguró que esta semana nos recibía a todos, entonces vamos a esperar.



“Hay ahorita en estos momentos desesperación entre los productores de carbón, vamos a seguir buscando la audiencia y si no, lo haremos con el Presidente de la República”, sostuvo Riquelme Solís.