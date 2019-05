Intentan detener al general Trauwitz; se ampara

La Fiscalía General de la República intentó capturar a Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos, motivo por el cual el general promovió un amparo contra la orden de aprehensión.De acuerdo con la demanda de garantías, la ejecución de la orden se pretendió cumplimentar el pasado 17 de mayo, fecha en la que estaba citado a comparecer ante la juez María Elena Cardona Ramos adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, para conocer los delitos que le imputa la FGR sobre la presunta sustracción de hidrocarburos durante su gestión en Pemex.El amparo fue interpuesto en el juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, por lo que declinó competencia para conocer el asunto, ya que los hechos que narró el general se suscitaron en el municipio de Naucalpan.“Resulta inconcuso que si, como refiere el quejoso en su escrito inicial de demanda en el apartado de los antecedentes del acto reclamado se presentaron en su domicilio particular a ejecutar dicha orden de captura, el cual, bajo protesta de decir verdad en el escrito aclaratorio de cuenta refiere que es el ubicado en calle..., en Naucalpan de Juárez, Estado de México, es evidente que la competencia para conocer del presente juicio de garantías, se surte a favor de un juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es dentro de esa jurisdicción donde se pretende ejecutar el acto reclamado.“Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del juicio en que se actúa un juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Remítase el presente expediente al homologo federal, para que determine lo conducente”, detalla el acuerdo.Por esta razón el caso será turnado a un juez federal con sede en Naucalpan, quien en las próximas horas determinará si admite o no a trámite la demanda.El pasado viernes, Trawuitz no se presentó a la audiencia donde la Fiscalía General de la República formularía imputación en su contra. Por este motivo, la juez de control María Elena Cardona lo apercibió con una multa de 8 mil 449 pesos.Mientras que el coronel Emilio Cosgaya Rodríguez, ex gerente de gestión técnica de la SSE de Pemex, hizo saber a través de su abogado que, el Colegio de la Defensa Nacional, donde estudia, no le extendió un permiso por escrito para acudir ante la autoridad judicial. Además, que la presión mediática lo ha afectado en su estado de salud.Por su parte, el general Sócrates Alfredo Herrera Peguero envió a través de su representante una receta médica para justificar su ausencia, porque también tiene problemas de salud originados por la “presión mediática” del asunto.El teniente coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, ex subdirector de Salvaguardia Estratégica, informó, por medio de su abogado, que llegaría a la audiencia prevista en la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal, pero al final no se presentó.