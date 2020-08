Intentan linchar a ex gobernador de Tabasco tras accidente vial

Escuchar Nota

Habitantes de la colonia Miguel Hidalgo, de Villahermosa, intentaron linchar al ex gobernador priísta Manuel Andrade Díaz, luego de chocar su auto con una moto del transporte público conocida como Pochimóvil, cerca de las 10:30 de la noche del jueves en la carretera Periférico La Isla.Tras el percance vial, la gente comenzó a gritarle al político y a exigirle que se bajara, por lo que empezó a rodear el vehículo, que volcó una vez que el exgobernador ya había sido trasladado a un hospital resguardado por la policía, casi a la media noche.Dijo que en Tabasco “te inventan un chisme en la mañana y en la tarde te lo comprueban, pero nada de eso, no venía borracho, venía bien de una comida, pero en la carretera por esquivar al pochimóvil, que se atravesó, tuve el accidente”.Dijo que ya habló con los familiares del dueño de la moto y señaló que “la gente que sufrió el percance conmigo afortunadamente no tuvo mayores consecuencias”, y que el seguro se hará cargo de los daños.La gente amenazaba quemar el vehículo con sus ocupantes dentro, pero al llegar la policía y después de un par de horas lograron tranquilizar a la gente.El propio ex gobernador en el video dijo que se puso a disposición de las autoridades en el mismo hospital donde fue atendido de unos golpes en la cabeza y rostro con heridas que no ponen en peligro su vida.Con información de La Jornada