Intentan plagiar a jovencita

Aun y cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado y Seguridad Pública no cuentan con reporte alguno, a través de las redes sociales, aseguran que una jovencita estudiante de una escuela local intentó ser raptada ayer por la mañana en las áreas del fraccionamiento Fundadores.Trascendió que esta adolescente se dirigía a su escuela ubicada en avenida Jorge Luis Flores Enríquez y carretera a Presa de La Amistad, quien apenas había salido de su casa de Fundadores cuando se le atravesó una camioneta en color blanco, de donde un tipo descendió y trató de subirla a la fuerza.En las redes sociales aseguran que la menor logró ponerse a salvo y las cosas no pasaron a mayores.Al ser entrevistado el delegado de la zona norte, Mario Manuel Castro, indicó que no existe reporte formal hasta el momento de estos hechos, mientras que en Seguridad Pública negaron que existiera algún reporte de esta índole, pero aun así estaban a la disposición de los familiares de la menor en caso que este incidente sí hubiera existido.