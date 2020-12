Intentará Michelle González terminar con estereotipos en Hollywood

Escuchar Nota

“Este es el inicio de un gran reto de toda mi carrera. Sé que me voy a enfrentar constantemente con estos estereotipos y prejuicios de cuáles son los personajes que debe interpretar una actriz morena con rasgos mexicanos.



“Para mí es importante compartir con la gente la huella que quiero dejar”, señaló Michelle previo a su viaje a Estados Unidos, cuya estadía, cree, podría extenderse por varios meses.

Más allá de su piel morena y rasgos latinos,está decidida a dejar huella en Hollywood apoyada de su talento.La actriz, que atendió una invitación para viajar ay participar en una serie hablada completamente en inglés, dijo que su mayor deseo es acabar con los estereotipos que hasta ahora hay en la Meca del Cine y que han dominado a la industria durante años.Pero también aceptó que quizá para abrirse paso tendrá que hacer un personaje de los que no quiere.“Es primordial que nos empiecen a dar otro tipo de oportunidades y proyectos a los actores morenos, que no nos definan por nuestro color de piel. Ese va a ser un gran cambio en la industria. Para mí es muy importante abrirme camino en Estados Unidos”, señaló la actriz.Tras 10 años de carrera, la actriz ha formado parte de los proyectos televisivos“Es muy importante para mí poner el nombre de mi país muy en alto. Al mismo tiempo quiero hacer proyectos e interpretar personajes que se salgan del estereotipo, donde siempre nos ponen a los latinos en el mercado americano, va a ser un camino complejo, pero esa es la meta”, expresó la histrión mexicana.La actriz no solo quiere romper las barreras en el país vecino, también en“Al mismo tiempo para mí es fundamental todo este tema de romper las barreras en México, en la televisora donde trabajo (Televisa), en el cine también”.“Quiero empezar a demostrar que somos más que el jardinero, la mesera, la inmigrante o la empleada doméstica”.Gracias a que desde niña estudió inglés,aseguró que domina la lengua al cien por ciento.Y como tiene talento para los idiomas, la actriz habla portugués con fluidez.Aunque lo que más desea es trabajar en Estados Unidos, tiene claro que no descuidará México y por ello ha pensado dividir su tiempo entre uno y otro país.González participa también en la película, ganadora del Premio del Público en Sundance 2020.