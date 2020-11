Intentaría el Galaxy llevarse al Piojo

Escuchar Nota

CDMX-. Un candidato inesperado ha surgido en el radar del LA Galaxy, luego de que el sitio estadunidense The Athletic dio a conocer que entre la baraja de entrenadores que analiza el club angelino para hacerse cargo del equipo está Miguel Herrera, actual DT de las Águilas del América.



Y es que el Galaxy, donde militan los mexicanos Jonathan dos Santos y Javier Hernández, se ha quedado sin estratega ante el cese de hace unos días de Guillermo Barros Schelotto, por lo que la directiva del club se encuentra analizando opciones, ya que de momento tienen como DT interino a Dominic Kinnear.



The Athletic destaca que el “Piojo” Herrera se ha convertido en una seria opción de los angelinos debido a “su reputación como director técnico y su personalidad”; a ello, suman que el DT tiene una gran popularidad, situación que ayudaría para hacer aún más atractivo al equipo y a la misma MLS, pues lo estarían juntando con el “Chicharito” Hernández.



No obstante, el “Piojo” Herrera no es el único candidato para llegar al Galaxy de Los Ángeles, pues también han sonado los nombres de otros entrenadores con gran cartel como lo son: Javier Aguirre, Robbie Keane, Gabriel Heinze y Juan Carlos Osorio.