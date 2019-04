Inter rescata un punto ante la Roma

El Inter de Milán y la Roma dividieron puntos en el Giusseppe Meazza al igualar 1-1, Stephan El Shaarawy adelantó a los de la capital, mientras que el croata Ivan Perisic logró igualar en la parte complementaria.Los dirigidos por Claudio Ranieri se adueñaron de la primera mitad del encuentro, encontrando su recompensa a los 14 minutos, cuando Stephan El Sharaawy apareció para rematar con la testa un centro de Dzeko y abrir el marcador.Las oportunidades de ampliar el marcador no le faltaron a los de la capital italiana, pero la zaga interista y el arquero Handanovic evitaron que la diferencia fuera más amplia de cara al descanso.Ya en la parte complementaria, ingresó al campo Mauro Icardi, dando una inyección anímica al conjunto local.El equipo comandado por Luciano Spalletti supo aprovechar su mejor momento del duelo y consiguió el empate a los 61 minutos con un testarazo de Iván Perisic tras un centro de D'Ambrosio.La escuadra interista buscó la anotación que le diera el triunfo, sin embargo, la zaga de la 'Loba' no concedió ninguna ventaja.Con este resultado, el Inter de Milán se mantiene en la tercera posición con 61 puntos; mientras que la Roma no consigue superar el quinto puesto al llegar a 55 puntos, a la espera de lo que haga el Atalanta (53).